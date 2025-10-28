В Госдуме предложили ввести «шведский стол» в школьных столовых

Существующее питание зачастую лишь формально соответствует требованиям законодательства, но не отвечает вкусовым предпочтениям детей

Фото: Артем Дергунов

Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) предложила ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». Соответствующее обращение она направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает РИА «Новости».

По словам Филатовой, депутаты получают «многочисленные сигналы» от граждан, критикующих вкусовые качества и потребительскую привлекательность питания в образовательных учреждениях. Она отметила, что существующее питание зачастую лишь формально соответствует требованиям законодательства, но не отвечает вкусовым предпочтениям детей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Шведский стол», по мнению депутата, доказал свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов. В своем обращении Филатова также предложила Роспотребнадзору совместно с Минздравом и Минпросвещения разработать и утвердить обновленные технологические карты и типовые меню. Эти новые стандарты должны быть ориентированы на современные вкусовые предпочтения детей и включать улучшающие вкус технологии приготовления, разрешенные для детского питания.

Кроме того, депутат призывает усилить контроль за работой бракеражных комиссий, обязав их ежедневно оценивать вкусовые качества блюд с фиксацией результатов и принятых мер.

Накануне в Татарстане установили нормы затрат на горячее питание для младших классов. Нормативная затрата на горячее питание для учеников начальной школы в 2026 году составит 77,76 рубля на одного ребенка.

Анастасия Фартыгина