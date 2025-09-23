В Татарстане установили нормы затрат на горячее питание для младших классов

Нормативная затрата на горячее питание для учеников начальной школы в 2026 году составит 77,76 рублей на одного ребенка

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстан утвердил нормативные затраты из бюджета республики на обеспечение бесплатным горячим питанием для обучающихся в начальных классах на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, нормативная затрата на горячее питание для учеников начальной школы в 2026 году составит 77,76 рублей на одного ребенка. В последующие годы эта сумма будет увеличена: в 2027 году она составит 80,87 рублей, а в 2028 году — 81,40 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года и направлен на улучшение качества питания школьников, что является частью государственной программы по поддержке образования и здоровья детей.

Напомним, что штат школьных столовых в Казани укомплектован работниками лишь на 59%.



Анастасия Фартыгина