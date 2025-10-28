Средний чек в ресторанах Казани вырос на 11%

Осенний период с более холодной и дождливой погодой стимулирует потребителей выбирать закрытые и комфортные заведения общепита

Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани стали чаще и больше тратить в ресторанах: средний чек в заведениях города вырос на 11% до 2217 рублей, а число покупок увеличилось на 9%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Платформа ОФД» за сентябрь-октябрь текущего года, пишет РИА «Новости».

Этот рост позволил Казани продемонстрировать одну из наиболее заметных динамик среди городов-миллионников по стране. Для сравнения, средний чек в ресторанах по всей России за тот же период составил 2920 рублей, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом, при общем росте числа покупок на 4%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты «Платформы ОФД» отмечают, что осенний период с более холодной и дождливой погодой стимулирует потребителей выбирать закрытые и комфортные заведения общепита. В ресторанном сегменте наблюдается рост объема заказов блюд более премиального ассортимента, что напрямую влияет на увеличение средней покупки.

Хотя средний чек в Казани ниже, чем в лидирующих Санкт-Петербурге (5820 рублей) и Москве (4350 рублей), столица Татарстана опережает многие другие крупные города по динамике роста и частоте посещений. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге число покупок в ресторанах просело на 2%, в Казани, наряду с Нижним Новгородом и Уфой, наблюдался значительный рост частоты посещений.

Накануне анализ данных о потребительских расходах показал, что жители Татарстана стали тратить больше в заведениях общественного питания.



Анастасия Фартыгина