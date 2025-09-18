Исследование: жители Татарстана стали больше тратить в заведениях общепита

Их оборот в республике увеличился на 12%

Фото: Сафина Аделия

Анализ данных о потребительских расходах показал, что жители Татарстана стали тратить больше в заведениях общественного питания. Исследование проекта T-Data от «Т-Бизес» выявило рост оборотов и среднего чека в кафе, ресторанах и других точках общепита региона.

Специалисты изучили информацию о платежных операциях более 51 млн клиентов-физлиц, а также данные об оборотах предприятий, работающих в сфере общественного питания: кафе, ресторанов, баров, кофеен, столовых, пекарен и точек быстрого питания. Анализ охватывал период с января по август 2024 и 2025 годов.



Согласно исследованию, оборот заведений общепита в Татарстане увеличился на 12% в период с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот показатель опережает общероссийский рост, составивший 8%. При этом общее количество транзакций в заведениях снизилось на 1%.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным анализа, средний чек в заведениях общественного питания Татарстана вырос на 13%, достигнув 500 рублей. Общероссийский показатель также продемонстрировал рост, увеличившись на 12% и составив 576 рублей.

Эксперты отмечают, что на увеличение среднего чека могли повлиять несколько факторов, в том числе рост цен на продукты и блюда, а также активное использование заведениями программ лояльности.

— За последние годы закупочные цены на ингредиенты значительно выросли, что, безусловно, отразилось на стоимости блюд в меню. Кроме того, эффективные программы лояльности, использующие персонализированные предложения, комбо и другие маркетинговые инструменты, также способствуют увеличению среднего чека, — отмечают аналитики.

Рената Валеева