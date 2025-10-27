Истребители НАТО проведут новые тренировочные полеты в небе Эстонии

Часть полетов пройдет на малых высотах, однако высота не будет опускаться ниже 152 метров

Фото: Максим Платонов

Истребители НАТО проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии в период с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Часть полетов пройдет на малых высотах, однако высота не будет опускаться ниже 152 метров. Ранее в октябре сообщалось о трех аналогичных сериях тренировочных полетов, проведенных в конце сентября.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В рамках этой миссии страны-союзники оказывают поддержку странам Балтии, не имеющим собственных боевых самолетов, способных выполнять задачи по охране воздушного пространства.

Российская сторона неоднократно заявляла о беспрецедентной активности альянса вблизи своих границ. НАТО, в свою очередь, объясняет наращивание военного присутствия необходимостью «сдерживания российской агрессии». Кремль подчеркивает, что Россия не представляет угрозы для других стран, но оставляет за собой право реагировать на действия, которые могут представлять опасность для ее национальных интересов.

Рената Валеева