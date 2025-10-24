Эстония ускорила строительство объездной дороги на границе с Россией

Это связано с необходимостью объезда участка, частично проходящего по территории РФ, известного как «Саатсеский сапог»

Власти Эстонии аннулировали оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) для ускорения строительства объездной дороги Вярска — Саатсе. Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта республики, это связано с необходимостью объезда участка, частично проходящего по территории России, известного как «Саатсеский сапог».

— В соответствии с распоряжением правительства департамент транспорта аннулировал 22 октября оценку воздействия на окружающую среду <...> объезда большого Саатсеского сапога, — говорится в официальном сообщении. В настоящее время эстонские власти в ускоренном режиме разрабатывают проект новой дороги.

Напомним, 16 октября власти Эстонии объявили о закрытии движения по участку трассы Вярска — Саатсе, проходящему через территорию РФ, ссылаясь на «соображения безопасности». Уже 17 октября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о необходимости завершить строительство объездной дороги в течение года.

Эстонская автодорога Вярска — Саатсе была построена в советское время и дважды пересекает территорию Российской Федерации. Длина одного участка составляет 30 метров, а другого — 1 километр. Ранее автомобилистам был разрешен безвизовый транзит по этой территории без остановок, однако пешеходное движение было запрещено.

