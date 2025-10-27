УФАС предостерегло Свияжск от злоупотреблений в отношении экскурсоводов

Музей-заповедник обязывает аккредитованных экскурсоводов работать семь дней в сезон по вызову на условиях ниже рыночных

Гильдия экскурсоводов Татарстана добилась от Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) предупреждения в адрес музея-заповедника «Остров-град Свияжск» о прекращении действий, содержащих признаки злоупотребления доминирующим положением. Экскурсоводы жалуются на навязывание музеем невыгодных условий работы, сообщили в «Коммерсанте».

Согласно жалобе, музей-заповедник обязывает аккредитованных экскурсоводов работать семь дней в сезон по вызову на условиях ниже рыночных, а при трех отказах лишает аккредитации. В 2025 году пять гидов были временно отстранены от работы по этой причине.

УФАС по Татарстану признало, что музей-заповедник злоупотребляет доминирующим положением, навязывая экскурсоводам невыгодные условия договора на проведение аккредитации. Соответствующее предупреждение выдано ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск».

В Ассоциации «Гильдия экскурсоводов Республики Татарстан» выразили удовлетворение решением УФАС, отметив, что подобные действия музея-заповедника противоречат антимонопольному законодательству.

В свою очередь руководство музея-заповедника «Остров-град Свияжск» заявило о намерении оспорить позицию УФАС в суде. Музей ссылается на необходимость контроля качества экскурсионного обслуживания и заботу об интересах посетителей.

Однако эксперты считают, что вероятность отмены решения УФАС в суде невысока, поскольку действия музея-заповедника действительно содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация остается на контроле УФАС.

Рената Валеева