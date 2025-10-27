Новости общества

Генпрокуратура признала нежелательными украинские организации Ideas for Change* и Truth Hounds*

17:11, 27.10.2025

Обе организации базируются в Киеве и были основаны в 2015 и 2014 годах соответственно

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность на территории России двух украинских организаций: Ideas for Change* и Truth Hounds*. Обе организации базируются в Киеве и были основаны в 2015 и 2014 годах соответственно, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Ideas for Change* занимается распространением публикаций, осуждающих проведение СВО, призывает к непризнанию результатов референдумов о вхождении ЛДНР в состав России, а также к увеличению поставок вооружения Украине.

Truth Hounds*, как отмечают в ведомстве, сфокусирована на создании и распространении дезинформации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе СВО.

Ранее Минюст России включил четыре неправительственные организации из Финляндии, Грузии и Франции в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Рената Валеева

