Россия объявила нежелательными четыре НПО из Финляндии, Грузии и Франции

Среди них — «Ассамблея чеченцев Европы»*

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России включил четыре неправительственные организации (НПО) из Финляндии, Грузии и Франции в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом опубликована в ведомственном реестре.

В список вошли:

Initiative for Resistance and Dialogues* (Финляндия) — «Инициатива по сопротивлению и диалогу»,

Eurasian Network of People who use drugs* (Грузия) — «Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики»,

Bart Marsho* (Франция) — «Барт Маршо», «Барт-Маршо», «Единство и свобода»,

Assemblee des Tchétchènes ďEurope* (Франция) — «Ассамблея чеченцев Европы».

Согласно реестру, Генпрокуратура ранее признала деятельность всех четырех организаций нежелательной.

Ранее министерство включило в реестр иноагентов редактора Первого канала Марину Овсянникову**. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с плакатом антивоенного содержания.

Рената Валеева