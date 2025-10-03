Россия объявила нежелательными четыре НПО из Финляндии, Грузии и Франции
Среди них — «Ассамблея чеченцев Европы»*
Минюст России включил четыре неправительственные организации (НПО) из Финляндии, Грузии и Франции в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом опубликована в ведомственном реестре.
В список вошли:
- Initiative for Resistance and Dialogues* (Финляндия) — «Инициатива по сопротивлению и диалогу»,
- Eurasian Network of People who use drugs* (Грузия) — «Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики»,
- Bart Marsho* (Франция) — «Барт Маршо», «Барт-Маршо», «Единство и свобода»,
- Assemblee des Tchétchènes ďEurope* (Франция) — «Ассамблея чеченцев Европы».
Согласно реестру, Генпрокуратура ранее признала деятельность всех четырех организаций нежелательной.
Ранее министерство включило в реестр иноагентов редактора Первого канала Марину Овсянникову**. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с плакатом антивоенного содержания.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
** признана Минюстом России иностранным агентом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».