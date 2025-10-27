Чистая прибыль «Татнефти» за 9 месяцев 2025 года упала на 39% по РСБУ

Показатель составил 104,6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

«Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2025 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 104,6 млрд рублей, следует из опубликованного отчета компании.

При этом прибыль компании за третий квартал составила 37,8 млрд рублей, что на 28,4% выше результата второго квартала (29,5 млрд рублей), но на 29,8% ниже, чем в третьем квартале 2024 года (53,9 млрд рублей).

Несмотря на снижение по сравнению с прошлым годом, квартальный результат оказался выше консенсус-прогноза, собранного «Интерфаксом» (34,6 млрд рублей). Наиболее точным оказался прогноз аналитика «Промсвязьбанка» Екатерины Крыловой, оценившей прибыль в 35,7 млрд рублей.

Выручка «Татнефти» за 9 месяцев снизилась на 9,7%, до 1,04 трлн рублей, себестоимость — на 2,5%, до 806,7 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 149,9 млрд рублей против 230,4 млрд рублей годом ранее.

В структуре выручки 60,5% пришлось на реализацию собственных нефте-, газопродуктов и нефтехимии (629 млрд рублей), 36,9% — на продажу нефти (383,3 млрд рублей).

Согласно отчетности, расход компании по курсовым разницам за 9 месяцев составил 20,7 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства «Татнефти» на отчетную дату снизились до 93,9 млрд рублей (против 97,81 млрд руб. в конце 2024 года), краткосрочные — до 360,3 млрд рублей (против 403,18 млрд рублей).

В «Татнефти» действует дивидендная политика, предусматривающая выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая из них больше.

Консенсус-прогноз предполагает выплату дивидендов по итогам третьего квартала в размере около 8 рублей на акцию.

Уставный капитал «Татнефти» составляет 2 326 199 200 рублей и разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.

Рената Валеева