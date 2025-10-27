Айрат Файзрахманов возглавил Национальный музей Татарстана

Ранее он занимал должность начальника отдела взаимодействия с общественными организациями в Министерстве культуры республики

Исполняющим обязанности гендиректора Национального музея Татарстана назначен Айрат Шамилевич Файзрахманов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

Нового руководителя коллективу музея представила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Министр пожелала Айрату Шамилевичу успехов и плодотворной работы на новом посту, отметив его богатый опыт и глубокие профессиональные знания, говорится в сообщении министерства.

Файзрахманов — уроженец Татарстана, вся его профессиональная деятельность связана с изучением и популяризацией культурно-исторического наследия региона. Он является выпускником исторического факультета Казанского государственного университета, где защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика И.Р. Тагирова.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Файзрахманов известен как автор исторических очерков, статей в популярных изданиях и разработчик экскурсионных маршрутов по историческим слободам Казани и Заказанью.

До назначения на должность и. о. генерального директора Национального музея РТ, с мая 2020 года Айрат Шамилевич занимал должность начальника отдела взаимодействия с общественными организациями в Министерстве культуры Татарстана.

Прошлый руководитель Алиса Вяткина возглавляла музей с марта 2022 года.

Рената Валеева