Гендиректор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина покинет свой пост

Она возглавляла музей с марта 2022 года

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина покинет занимаемую должность. Об этом «Реальному времени» сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.



Алиса Вяткина возглавляла Национальный музей Татарстана с марта 2022 года. До этого она занимала должность первого замдиректора и исполняла обязанности гендиректора.

Напомним, что до 2020 года Национальный музей Татарстана возглавляла Гульчачак Назипова. В 2021 году стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ подозревают неустановленных сотрудников музея в хищении 3 млн рублей из бюджета в 2019 году. Средства предназначались для проведения выставки, посвященной юбилею ТАССР.

Рената Валеева