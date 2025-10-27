Международный аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание с новыми направлениями

Оно будет действовать до 28 марта 2026 года

Фото: Максим Платонов

С 26 октября 2025 года Международный аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. Новое расписание включает в себя ряд интересных направлений и новые авиакомпании-партнеры.

Главной новинкой сезона станет запуск рейсов в Абу-Даби (ОАЭ) национальной авиакомпанией Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways с 4 декабря. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В другой эмират, Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 31 октября планирует начать полеты бюджетный арабский перевозчик Air Arabia, который также выполняет рейсы в Шарджу.

Еще одним новым партнером аэропорта стала вьетнамская авиакомпания VietJet Air, которая 10 октября запустила программу полетов в аэропорт Камрань. Рейсы будут выполняться в течение всего зимнего сезона по вторникам и пятницам.

Впервые из Казани можно будет улететь на вьетнамский остров Фукуок. Рейсы с 23 ноября планирует выполнять авиакомпания AZUR air, которая также предлагает рейсы на Пхукет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Базовый перевозчик аэропорта «Казань», авиакомпания Nordwind, также расширяет свою маршрутную сеть в Юго-Восточную Азию, предлагая рейсы на Пхукет и в Камрань (Нячанг). Кроме того, с 30 октября компания планирует запустить рейсы из Казани в Шарм-эш-Шейх.

Российский национальный перевозчик «Аэрофлот» впервые будет выполнять рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В целом зимнее расписание аэропорта «Казань» предлагает обширную программу туристических рейсов:

Египет: Шарм-эш-Шейх и Хургада (Air Cairo, Al Masria Universal Airlines, «Уральские авиалинии», Nesma Airlines);

Шри-Ланка: Red Wings;

Китай: остров Хайнань, аэропорт Санья («Аэрофлот»);

Турция: Анталья (Southwind Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlies, AZUR air, «Победа»);

Регулярные рейсы в Шанхай, Белград, Дубай и Стамбул продолжают выполняться компаниями China Eastern Airlines, Air Serbia, flydubai, Turkish Airlines и «Победа».

СНГ и ближнее зарубежье:

Из аэропорта «Казань» доступна широкая сеть маршрутов в страны СНГ и ближнего зарубежья, в города Алма-Ату, Астану, Ашхабад, Бишкек, Бохтар, Душанбе, Ереван, Минск, Ош, Тбилиси, Фергану и Худжанд. Рейсы выполняются авиакомпаниями Red Wings, Turkmenistan Airlines, Nordwind Airlines, Somon Air, «Уральские авиалинии», Belavia, «ЮВТ Аэро». В Ташкент и Самарканд летают Uzbekistan Airways и Centrum Air.

Внутренние рейсы:

Авиакомпания Nordwind Airlines активно использует аэропорт Казани в качестве авиационного хаба, наращивая долю транзитных рейсов. С 11 ноября Nordwind открывает новый рейс в Краснодар, обеспечивая удобную пересадку для пассажиров, летящих из сибирских городов в Краснодарский край.

В зимнем сезоне Nordwind Airlines также предлагает рейсы из Казани в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Красноярск, Иркутск, Калининград, Мурманск, Горно-Алтайск, Минеральные Воды, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск, Волгоград, Сургут, Уфу и Астрахань.



Рената Валеева