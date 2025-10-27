Суд Италии одобрил экстрадицию украинца Кузнецова в ФРГ по делу о подрыве «Северных потоков»

Защита опасается, что в Германии ему не смогут обеспечить надлежащие условия содержания под стражей

Апелляционный суд Болоньи подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, являющегося одним из фигурантов дела о подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Адвокат Кузнецова, Никола Канестрини, заявил о намерении вновь обжаловать решение, ссылаясь на процедурные нарушения, допущенные судом.

По информации Bologna Today, защита также опасается, что в Германии не смогут обеспечить Кузнецову надлежащие условия содержания под стражей. Канестрини не исключает политическую мотивированность дела. «Борьба в судах, таким образом, продолжится», — отмечает издание.

Напомним, Кузнецов был задержан в Италии в августе по запросу прокуратуры ФРГ. С 21 августа он находился под стражей в Риччоне. 16 сентября итальянский суд принял решение о его экстрадиции в Германию, которое было обжаловано адвокатом. Верховный суд Италии направил дело на пересмотр в апелляционный суд Болоньи.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция проводят расследования, не исключая диверсию.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере повреждений. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Российские власти неоднократно запрашивали информацию о расследовании, но не получили ее.

В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что взрывные устройства были заложены под российскими газопроводами в июне 2022 года водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops. По данным Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Пентагон отрицает причастность США к подрыву.

