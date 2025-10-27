Казанцы на конец октября уплатили имущественных налогов на сумму 1,8 млрд рублей

Это составляет 38,1% от плана начислений

Фото: Артем Дергунов

По состоянию на конец октября 2025 года жители Казани заплатили 1,8 млрд рублей имущественных налогов. Сумма составляет 38,1% от плана начислений, сообщил в ходе оперативного совещания начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

Из уплаченной суммы 808,7 млн рублей приходится на транспортный налог, 754,5 млн — на налог на имущество, а еще 644,1 млн рублей — на земельный налог.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К 1 декабря казанцы должны уплатить налоги на имущество в полном объеме. Общие начисления по итогам 2024 года составляют 4,7 млрд рублей. Самая большая часть суммы приходится на транспортный налог — почти 3 млрд рублей. Еще почти 2 млрд рублей относятся к налогу на имущество физлиц, а 644 млн — на земельный налог.

— До завершения налогового периода осталось чуть больше месяца. Сегодня для уплаты налогов не надо посещать учреждения, стоять в очередях — достаточно пары нажатий в телефоне. Это обязанность граждан, которую необходимо своевременно выполнять, — призвал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Известно, что дефицит бюджета Татарстана на 2026 год оценивается в 13 млрд рублей. Это стало известно на совещании по проекту консолидированного бюджета на ближайшие три года.

Елизавета Пуншева