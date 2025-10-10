Дефицит бюджета Татарстана на 2026 год оценивается в 13 млрд рублей

В республике обсудили бюджет на 2026—2028 годы

В Татарстане прошло совещание по проекту консолидированного бюджета на ближайшие три года. В обсуждении приняли участие представители Госсовета республики, депутаты местного самоуправления, главы районов и городов, а также руководители финансовых органов.

Министр финансов Марат Файзрахманов представил основные параметры бюджета. По его данным, доходы консолидированного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 604,8 млрд рублей, расходы составят 618,6 млрд рублей. Дефицит бюджета оценивается в 13,8 млрд рублей.

Для республиканского бюджета запланированы доходы в 498,2 млрд рублей и расходы в 512 млрд рублей при том же дефиците в 13,8 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что работа с муниципальными районами и городскими округами уже завершена. Объемы межбюджетных трансфертов на 2026—2028 годы доведены до всех 956 муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что бюджет Фонда ОМС Татарстана достигнет 100 млрд рублей в 2026 году.

Наталья Жирнова