Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки

Фото: Мария Зверева

Минфин России с 1 февраля 2026 года вводит новые правила для программы семейной ипотеки, сообщает РИА «Новости». В соответствии с новыми нормами россияне больше не смогут оформлять две льготные ипотеки на одну семью.

На данный момент семейные пары имеют возможность получить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Однако это правило не распространяется на случаи, когда у одного из супругов отсутствует российское гражданство.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изменения направлены на упрощение процесса получения ипотечных субсидий и предотвращение злоупотреблений в рамках программы. Минфин подчеркивает, что новые меры помогут сделать семейную ипотеку более доступной для нуждающихся семей и улучшить контроль за использованием бюджетных средств.



Анастасия Фартыгина