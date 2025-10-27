Новости экономики

01:02 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки

14:17, 27.10.2025

На данный момент семейные пары имеют возможность получить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов

Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки
Фото: Мария Зверева

Минфин России с 1 февраля 2026 года вводит новые правила для программы семейной ипотеки, сообщает РИА «Новости». В соответствии с новыми нормами россияне больше не смогут оформлять две льготные ипотеки на одну семью.

На данный момент семейные пары имеют возможность получить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Однако это правило не распространяется на случаи, когда у одного из супругов отсутствует российское гражданство.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изменения направлены на упрощение процесса получения ипотечных субсидий и предотвращение злоупотреблений в рамках программы. Минфин подчеркивает, что новые меры помогут сделать семейную ипотеку более доступной для нуждающихся семей и улучшить контроль за использованием бюджетных средств.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть517.1
  • Нижнекамскнефтехим77.9
  • Казаньоргсинтез64.4
  • КАМАЗ79.9
  • Нижнекамскшина36
  • Таттелеком0.554