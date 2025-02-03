Загидуллина Алия Рустемовна
Общая информация
Родилась 20 октября 1986 года в Брежневе (ныне Набережные Челны).
Образование:
— 2008 — Казанский государственный университет культуры и искусств (актерское искусство, артист эстрады).
Трудовая деятельность:
— 2007–2012 гг. — педагог дополнительного образования в казанском Дворце детского творчества имени Алиша,
— В 2012-м — инструктор-методист в детско-юношеской спортивной школе «Стрела»,
— 2012–2015 гг. — главный специалист отдела творческих и имиджевых молодежных проектов Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.
— 2015-2016 гг. — начальник отдела дополнительного образования и социальных программ молодежи Комитета по делам детей и молодежи.
— В 2016-м — начальник отдела учреждений молодежной политики и социальных программ этого же комитета.
— 2016-2017 гг. — заместитель начальника Управления культуры исполкома Казани.
— С июня 2017 года по август 2022 года — заместитель главы администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.
— С 15 августа 2022 г. — руководитель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 70
- Телефон: (843) 237-51-51, (843) 223 19 30 (доп. 82204)
- Email: kazankddm@mail.ru
- Сайт: kzn.ru
Дата последнего обновления: 03.02.2025