Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов

С момента запуска мессенджера пользователи отправили впечатляющие 3,7 млрд сообщений и совершили 842 млн звонков

Фото: Динар Фатыхов

Национальная платформа MAX достигла нового знакового рубежа: число зарегистрированных пользователей превысило 50 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Согласно данным, среднесуточный охват пользователей в октябре составил более 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили впечатляющие 3,7 млрд сообщений и совершили 842 млн звонков. Также отмечается, что было записано более 25 млн «видеокружков», а число групповых чатов возросло до 7,6 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в MAX функционирует более 13 тыс. каналов. Среди новых авторов платформы — известные личности, такие как певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

Напомним, что многодетные семьи Татарстана смогут бесплатно посещать музеи через приложение MAX.



Анастасия Фартыгина