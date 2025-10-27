Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов
С момента запуска мессенджера пользователи отправили впечатляющие 3,7 млрд сообщений и совершили 842 млн звонков
Национальная платформа MAX достигла нового знакового рубежа: число зарегистрированных пользователей превысило 50 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Согласно данным, среднесуточный охват пользователей в октябре составил более 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей.
С момента запуска мессенджера пользователи отправили впечатляющие 3,7 млрд сообщений и совершили 842 млн звонков. Также отмечается, что было записано более 25 млн «видеокружков», а число групповых чатов возросло до 7,6 млн.
На сегодняшний день в MAX функционирует более 13 тыс. каналов. Среди новых авторов платформы — известные личности, такие как певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.
Напомним, что многодетные семьи Татарстана смогут бесплатно посещать музеи через приложение MAX.
