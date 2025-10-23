Многодетные семьи Татарстана смогут бесплатно посещать музеи через приложение MAX

В список входят: государственные музеи, музеи-заповедники и выставки

Фото: Динар Фатыхов

Минкульт Татарстана упростит порядок бесплатного посещения музеев для многодетных семей. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, многодетные семьи теперь могут подтверждать право на бесплатное посещение государственных музеев, музеев-заповедников и выставок не только традиционными способами, но и с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Порядок бесплатного посещения музеев многодетными семьями был утвержден еще в сентябре 2024 года.

Напомним, что общая аудитория MAX превысила отметку в 45 млн человек, при этом среднесуточный охват достиг 18,2 млн пользователей.



Анастасия Фартыгина