Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с декабря 2024 года

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) в ходе утренней сессии 27 октября опустился ниже отметки 2500 пунктов, что произошло впервые с 20 декабря 2024 года. В начале основной торговой сессии бенчмарк снижался на 1,95%, до 2494,28 пункта.

Падение индекса происходит на фоне оценки инвесторами перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России (в прошлую пятницу регулятор понизил ее на 50 б.п., до 16,5% годовых) и пристального внимания к геополитическим новостям.

— Не исключено, что это еще не предел, поскольку поводов для разворота рынка вверх не проглядывается. Теперь технической целью снижения выступает район минимумов декабря прошлого года — 2380 пунктов, — считают аналитики «Алор Брокер».



Анастасия Фартыгина