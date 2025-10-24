Центробанк понизил ключевую ставку до 16,5%

В последний раз снижение ставки произошло в середине сентября. Тогда этот показатель составлял 17% годовых

Фото: Татьяна Демина

Центробанк понизил ключевую ставку до 16,5% . Об этом сообщает регулятор.

Напомним, что в последний раз снижение ставки произошло в середине сентября. Тогда этот показатель составлял 17% годовых.



«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

28 февраля 2022 года — повышение с 9,5 до 20% годовых;

11 апреля 2022 года — понижение с 20 до 17% годовых;

29 апреля 2022 года — понижение с 17 до 14% годовых;

27 мая 2022 года — понижение с 14 до 11% годовых;

10 июня 2022 года — понижение с 11 до 9,5% годовых;

21 июля 2022 года — понижение с 9,5 до 8% годовых;

16 сентября 2022 года — понижение с 8 до 7,5% годовых;

21 июля 2023 года — повышение с 7,5 до 8,5% годовых;

15 августа 2023 года — повышение с 8,5 до 12% годовых;

15 сентября 2023 года — повышение с 12 до 13% годовых;

17 октября 2023 года — повышение с 13 до 15% годовых;

15 декабря 2023 года — повышение с 15 до 16% годовых;

26 июля 2024 года — повышение с 16 до 18% годовых;

13 сентября 2024 года — повышение с 18 до 19% годовых;

25 октября 2024 года — повышение с 19 до 21% годовых (исторический максимум);

20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;

14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

6 июня 2025 года — понижение с 21 до 20% годовых;

25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;

12 сентября 2025 года понижение с 18 до 17% годовых.

Анастасия Фартыгина