ФСБ задержала жителя Запорожья по делу о госизмене за финансирование ВСУ

Подозреваемый в течение 2023—2025 годов осуществлял денежные переводы на расчетные счета, которые использовались украинскими спецслужбами и ВСУ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Запорожской области по подозрению в госизмене. Ему инкриминируется перевод денежных средств спецслужбам и Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый, проживающий в Васильевском районе Запорожской области, в течение 2023—2025 годов осуществлял денежные переводы на расчетные счета, которые использовались украинскими спецслужбами и ВСУ.

В отношении задержанного Следственным отделом УФСБ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (госизмена). Он заключен под стражу.

В ЦОС ФСБ напомнили, что максимальным наказанием за госизмену в соответствии с российским законодательством является пожизненное лишение свободы. Ведомство также подчеркнуло, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание».

Также накануне в ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина 1972 года рождения, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.



Анастасия Фартыгина