ФСБ задержала в Крыму россиянина, работавшего на украинскую разведку

При обыске у задержанного было обнаружено более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина 1972 года рождения, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный занимался сбором разведывательной информации о военных объектах на полуострове и готовился к совершению диверсионно-террористических актов. По заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства и передал украинской спецслужбе через WhatsApp* фото— и видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 с указанием их координат.

При обыске у задержанного было обнаружено более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор и средства связи для конспиративной связи с куратором.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 ч. 3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 275 (госизмена) УК России.

В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева