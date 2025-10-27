Разыгрывающий УНИКСа вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ
В матче с саратовским «Автодором» Пэрис Ли заработал дабл-дабл (18 очков + 10 передач) и стал лидером по результативности среди своих сокомандников
Разыгрывающий казанского УНИКСа Пэрис Ли в сезоне-2025/26 вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ.
Символическая пятерка недели выглядит следующим образом:
- Мело Тримбл, ЦСКА;
- Алекс Пойтресс, «Зенит»;
- Антон Квитковских, «Локо»;
- Пэрис Ли, УНИКС;
- Брэндан Адамс, «БЕТСИТИ ПАРМА»
Напомним, что в матче с саратовским «Автодором» Пэрис Ли заработал дабл-дабл (18 очков + 10 передач) и стал лидером по результативности среди своих сокомандников.
В прошлую символическую пятерку вошел центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольд впервые в сезоне-2025/26. Рейнольдс был признан одним из лучших игроков недели благодаря своей яркой игре в матче против «Локомотива-Кубани». Центровой УНИКСа оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 11 подборов.
