УНИКС добыл шестую победу подряд, разгромив саратовский «Автодор»
Новичок Пэрис Ли заработал дабл-дабл
УНИКС завершил домашний матч против саратовского «Автодора» победой со счетом 87:68 (19:21, 27:21, 21:15, 20:11). Это уже шестая победа подряд команды из Казани, ранее УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань».
Лидерами казанцев признаны Пэрис Ли (18 + 10 передач), Маркус Бингэм (18 + 7 подборов), Джален Рейнольдс (17), Си Джей Брайс (12 + 6 подборов), Дмитрий Кулагин (11 + 6 передач).
У «Автодора» — Пранаускис (14), Эдвардс (13 + 5 подборов), Беслач (11), Мотовилов (10), Вольхин (10).
Из-за травм в матче не принимали участия защитник Денис Захаров и форвард Дишон Пьер.
Следующий матч УНИКСа пройдет на выезде против московского ЦСКА. Встреча состоится 25 октября в 14:00 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».