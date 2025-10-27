ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы

В дальнейшем регулятор ожидает, что экономика будет расти сбалансированными и устойчивыми темпами, а инфляция закрепится на целевом уровне

Банк России (ЦБ) опубликовал ключевой стратегический документ — «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026—2028 годы», в котором изложены цели, принципы и сценарии развития экономики на ближайшие три года.

В документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики. Отмечается, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические данные на 18 октября 2025 года.

По оценке ЦБ, в 2025 году российская экономика продолжает демонстрировать рост, хотя и более умеренный, чем в предыдущие годы. Сохраняется высокая инвестиционная активность, поддерживаемая в том числе государственной помощью приоритетным отраслям. Рост спроса все больше соответствует возможностям экономики наращивать производство, а инфляция замедляется благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России.

В дальнейшем регулятор ожидает, что экономика будет расти сбалансированными и устойчивыми темпами, а инфляция закрепится на целевом уровне. Основной целью денежно-кредитной политики Банк России называет ценовую стабильность, которая является ключевым условием для сбалансированного и устойчивого экономического роста.

Устойчиво низкая инфляция, как подчеркивается в документе, защищает доходы и сбережения граждан от обесценения, способствует росту доступности финансирования и повышает доверие к рублю. Режим таргетирования инфляции, которому следуют 47 стран мира, позволяет успешно проходить кризисные периоды и снижает масштабы спада или перегрева в экономике.

Почему снижение ставки не спасет бизнес — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина