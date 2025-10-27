Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

В настоящее время в списке экспортных ограничений Южной Кореи значится 1402 позиции

Россия и Южная Корея обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов между странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отметив, что контакты по этому вопросу сейчас ведутся на уровне авиакомпаний двух государств, пишет РИА «Новости».

— Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты, — сообщил Руденко.

Переговоры проходят на фоне сохраняющихся ограничительных мер со стороны Республики Корея в отношении России. В настоящее время в списке экспортных ограничений Южной Кореи значится 1402 позиции. Отсутствие прямого авиасообщения, затрудненные взаимные расчеты и замороженные механизмы межгосударственного взаимодействия создают дополнительные сложности в двусторонних отношениях.

Анастасия Фартыгина