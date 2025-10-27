Татарстан стал одним из лидеров по росту числа курьеров

Их доход достигает 45 тысяч рублей в месяц

Республика вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам роста числа курьеров, чьи ежемесячные доходы в среднем составляют от 40 до 45 тыс. рублей. За год количество активных исполнителей курьерских услуг в регионе увеличилось более чем в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

— Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. Самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане, — отметил менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным исследования, средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. В то время как Москва лидирует по суточному заработку курьеров (20,5 тыс. рублей), Татарстан выделяется динамикой развития рынка.

Например, Краснодарский край показал самый быстрый рост числа исполнителей — более чем в 14 раз за год, а их средний доход достигает 46 тыс. рублей в месяц. В промышленных центрах Урала и Поволжья, таких как Самара, Нижний Новгород и Челябинск, средний доход курьеров колеблется от 30 тыс. до 44 тыс. рублей.

Накануне духовное управление мусульман России опубликовало постановление, запрещающее курьерам доставлять товары, которые противоречат нормам шариата. Согласно документу, под запрет попали алкоголь, табачные изделия, свинина, азартные игры, идолы и не халяльное мясо животных.



Анастасия Фартыгина