ВОЗ: потребление табака в мире снижается

Но каждый пятый взрослый остается курильщиком

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новый доклад о тенденциях потребления табака в мире за период с 2000 по 2024 год. ТАСС сообщает, что согласно исследованию, число курильщиков, потребителей кальяна и жевательного табака постепенно снижается, однако проблема табачной зависимости по-прежнему остается острой.

По данным организации, за последние 24 года количество потребителей табака сократилось с 1,38 млрд до 1,2 млрд человек. С 2010 года этот показатель уменьшился на 120 млн человек, что составляет 27% от общего числа курильщиков.

Несмотря на положительную динамику, каждый пятый взрослый житель планеты продолжает страдать от табачной зависимости. Это приводит к миллионам предотвратимых смертей ежегодно, отмечают эксперты ВОЗ.

Доклад составляется для мониторинга достижения цели по относительному сокращению потребления табака на 30% к 2025 году. Текущий прогресс в 27% означает, что до целевого показателя не хватает сокращения еще 50 млн потребителей. Ранее в Казани накрыли склад с контрафактными сигаретами на 17 млн рублей.

Наталья Жирнова