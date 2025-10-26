Ученые Сеченовского университета назвали возраст начала старения

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Человек начинает стареть в возрасте 25 лет. Именно с этого момента на клеточном уровне запускаются процессы старения, формируя основу для хронических заболеваний, которые проявляются уже после 40 лет. Об этом сообщила РИА «Новости» доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

По словам Рыковой, такие изменения провоцируются влиянием внешней среды и образом жизни человека. С 25 лет могут закладываться риски для сердечно-сосудистой системы, диабета и ожирения.

Светлана Рыкова подчеркнула, что существует несколько ключевых факторов, напрямую влияющих на качество и продолжительность жизни. Среди них — физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также гигиена сна, которая критически важна для сохранения когнитивных функций.

Несмотря на то, что современная наука допускает возможность дожить до 120 лет, процессы старения, по мнению эксперта, начинаются значительно раньше.

Анастасия Фартыгина