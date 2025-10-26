Telegraph: в ограблении Лувра мог быть замешан один из охранников

В статье упоминается о наличии видеозаписей и переписки преступников, однако личности грабителей пока не установлены

Фото: Реальное время

Следствие рассматривает версию о причастности одного из охранников Лувра к ограблению, произошедшему 19 октября. По данным газеты The Daily Telegraph со ссылкой на источники в следственных органах, охранник мог предоставить грабителям конфиденциальную информацию о системе безопасности музея.

— Существуют данные криминалистической экспертизы, указывающие на то, что один из охранников музея сотрудничал с ворами. Благодаря переданной конфиденциальной информации о системе безопасности музея, преступники знали о том, где у нее есть брешь, — цитирует издание слова анонимного собеседника.

Напомним, 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, похитив девять ювелирных украшений из Галереи Аполлона. Прокурор Парижа Лор Беко оценила стоимость похищенного в €88 млн. Следствие полагает, что ограбление было совершено профессионалами.

Анастасия Фартыгина