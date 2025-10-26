В России 5 ноября будет отмечаться День работника суда

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Динар Фатыхов

В России появится новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Праздник приурочен к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного 5 ноября 1723 года. Этот документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские и большинство уголовных дел рассматриваются при участии обеих сторон. Указ также предусматривал положения о вызове истца или ответчика и праве суда применять меры принуждения, например, в виде ареста.

Инициатива об учреждении Дня работника суда была поддержана президентом России после обращения председателя Верховного суда Игоря Краснова.

Анастасия Фартыгина