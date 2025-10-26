«Рубин» сыграет в гостях с чемпионом РПЛ «Краснодаром»

Встреча начнется в 19:45 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» проведет матч в гостях с «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

«Рубин» в последних семи матчах чемпионата одержал лишь две победы — над махачкалинским «Динамо» (1:0) и самарскими «Крыльями Советов» (2:0). Команда Рашида Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В предыдущем туре казанцы дома крупно проиграли «Балтике» со счетом 0:3.

«Краснодар» в нынешнем сезоне выступает в ранге действующего чемпиона турнира. Краснодарская команда занимает промежуточное третье место в РПЛ. От лидирующего ЦСКА подопечные Мурада Мусаева отстают на один балл, имея одну игру в запасе. В последних десяти турах «быки» одержали семь побед и потерпели одно поражение.

В составе «Рубина» из-за дисквалификации не сможет сыграть защитник Егор Тесленко. Также под вопросом участие травмированного Игора Вуячича.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в чемпионате РПЛ команды провели 26 очных поединков: в 18 играх победил «Краснодар», четырежды сильнее были футболисты «Рубина». После возвращения из Первой лиги казанцы под руководством Рахимова дважды сыграли с «быками» вничью со счетом 1:1 и два раза проиграли — 0:2 и 1:2.

В прямом эфире сегодняшний матч между «Краснодаром» и «Рубином» покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19:45 мск.

Зульфат Шафигуллин