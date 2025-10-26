Трамп: Таиланд и Камбоджа подписали мирную декларацию об урегулировании конфликта

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений в июле 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились остановить столкновения и вернуть пленных, а подписание декларации об урегулировании конфликта между странами состоится в его присутствии сразу по его прибытии в Малайзию, пишет РИА «Новости».

— Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который я с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом... Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем мирный договор сразу по прибытии, — написал Трамп в Truth Social.

Как сообщил таиландский телеканал Thai PBS со ссылкой на кабинет министров страны, тайский премьер попросил Малайзию и США перенести подписание декларации на полях саммита АСЕАН в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.

