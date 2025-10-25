В Татарстане объявлен тендер на обслуживание Молодежного парламента

Минмол Татарстана планирует потратить на молодежный орган власти почти 1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минмол Татарстана планирует потратить почти 1 млн рублей на молодежный парламент при Госсовете республики. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

В тендере указан весь комплекс услуг для функционирования молодежного органа власти. Оплата услуг будет производиться из бюджета Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно описанию объекта закупки, данные средства пойдут на проведение парламентских дебатов, заседания Палаты молодых законодателей при Совфеде, а также участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в 2025 году.

Ранее стало известно, что на организацию Форума работающей молодежи потратят более 2,8 млн рублей. Форум будет проводиться в четырех крупных городах Татарстана.

Наталья Жирнова