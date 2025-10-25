В Татарстане объявлен тендер на обслуживание Молодежного парламента
Минмол Татарстана планирует потратить на молодежный орган власти почти 1 млн рублей
Минмол Татарстана планирует потратить почти 1 млн рублей на молодежный парламент при Госсовете республики. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
В тендере указан весь комплекс услуг для функционирования молодежного органа власти. Оплата услуг будет производиться из бюджета Татарстана.
Согласно описанию объекта закупки, данные средства пойдут на проведение парламентских дебатов, заседания Палаты молодых законодателей при Совфеде, а также участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в 2025 году.
Ранее стало известно, что на организацию Форума работающей молодежи потратят более 2,8 млн рублей. Форум будет проводиться в четырех крупных городах Татарстана.
