На организацию Форума работающей молодежи потратят более 2,8 млн рублей

Форум будет проводиться в четырех крупных городах Татарстана

Фото: Максим Платонов

Министерство молодежи Татарстана анонсировало подготовку к проведению крупного форума работающей молодежи. Документ о заключении госконтракта опубликован на сайте госзакупок, на данный момент идет поиск исполнителей.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета Татарстана, а первоначальная сумма контракта составляет 2,8 млн рублей. Согласно документам, 1,3 млн из них должно пойти на проживание и питание участников, еще 700 тыс. — на оборудование и аренду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Форум планируется проводить в четырех городах республики: Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск. Срок выполнения госконтракта установлен до 5 декабря включительно. Ранее стало известно, что Академия наук Татарстана проверит возможность интеграции TatCoin в экономику региона за 4 млн рублей.

Наталья Жирнова