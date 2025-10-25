Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

IT и медиа лидируют в достижении work-life balance

15:35, 25.10.2025

В Татарстане 54% населения придерживается классической модели разделения профессиональной и личной сфер

IT и медиа лидируют в достижении work-life balance
Фото: Реальное время

По данным исследования платформы Dream Job, которые имеются у РИА «Новости», представители некоторых профессиональных сфер успешнее других справляются с совмещением работы и личной жизни.

Лидерами по достижению баланса work-life balance стали специалисты IT-индустрии, работники средств массовой информации, а также сферы маркетинга и PR.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В то же время исследование показало существенные проблемы с организацией рабочего времени в других отраслях. Особенно сложная ситуация сложилась в сфере производства оборудования и техники, а также в области культуры и искусства. Сотрудники этих направлений регулярно сталкиваются с необходимостью работать сверхурочно без соответствующей компенсации за дополнительные часы.

Напомним, что 54% татарстанцев строго разграничивают работу и личную жизнь. Исследование показало, как меняется отношение россиян к границам рабочего времени.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также