IT и медиа лидируют в достижении work-life balance

В Татарстане 54% населения придерживается классической модели разделения профессиональной и личной сфер

Фото: Реальное время

По данным исследования платформы Dream Job, которые имеются у РИА «Новости», представители некоторых профессиональных сфер успешнее других справляются с совмещением работы и личной жизни.

Лидерами по достижению баланса work-life balance стали специалисты IT-индустрии, работники средств массовой информации, а также сферы маркетинга и PR.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В то же время исследование показало существенные проблемы с организацией рабочего времени в других отраслях. Особенно сложная ситуация сложилась в сфере производства оборудования и техники, а также в области культуры и искусства. Сотрудники этих направлений регулярно сталкиваются с необходимостью работать сверхурочно без соответствующей компенсации за дополнительные часы.

Напомним, что 54% татарстанцев строго разграничивают работу и личную жизнь. Исследование показало, как меняется отношение россиян к границам рабочего времени.

Наталья Жирнова