Между Казанью и Тегераном уже выполнено восемь рейсов

Недавно Татарстан и Иран соединили прямые авиаперелеты после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Реальное время

Прямые авиарейсы между столицами Ирана и Татарстана возобновились в июле 2025 года. За летний период было выполнено восемь сезонных рейсов, сообщил ТАСС генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани.

По словам дипломата, в настоящее время ведется активная работа по развитию региональной авиационной сети с направлением в Казань. Это имеет стратегическое значение для восстановления прямого авиасообщения между Ираном и различными регионами Поволжья.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что организацией полетов занимается иранская авиакомпания Mahan Air, которая планировала выполнять рейсы дважды в неделю.

Напомним, что с 4 декабря Казань и ОАЭ свяжут новые рейсы. Они будут выполняться каждый вторник, четверг и воскресенье.

Наталья Жирнова