«ВКонтакте» пытается вернуть доступ к своей платформе в Белоруссии
Об этом официально сообщили представители пресс-службы социальной сети
Социальная сеть «ВКонтакте» возобновила работу на территории Белоруссии. Об этом официально сообщили представители пресс-службы платформы, сообщают РИА «Новости».
Ранее в пятницу Белтелерадиокомпания заявила о блокировке доступа к сервису. Согласно заявлению, ограничение было введено на основании представления Комитета государственной безопасности государства.
Позже «ВКонтакте» рассказала РИА «Новости» о том, что руководство принимает все необходимые меры для быстрого восстановления работы сервиса.
