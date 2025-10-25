Новости общества

«ВКонтакте» пытается вернуть доступ к своей платформе в Белоруссии

10:47, 25.10.2025

Об этом официально сообщили представители пресс-службы социальной сети

Социальная сеть «ВКонтакте» возобновила работу на территории Белоруссии. Об этом официально сообщили представители пресс-службы платформы, сообщают РИА «Новости».

Ранее в пятницу Белтелерадиокомпания заявила о блокировке доступа к сервису. Согласно заявлению, ограничение было введено на основании представления Комитета государственной безопасности государства.

Позже «ВКонтакте» рассказала РИА «Новости» о том, что руководство принимает все необходимые меры для быстрого восстановления работы сервиса.

Наталья Жирнова

