В Белоруссии заблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

21:14, 24.10.2025

Это решение приняли «на основании представления КГБ»

В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

— На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен, — говорится в сообщении.

Скриншот телеграм-канала NEWS.BY

Сообщается, что длительность ограничения неизвестна.

