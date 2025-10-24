В Белоруссии заблокировали социальную сеть «ВКонтакте»
Это решение приняли «на основании представления КГБ»
В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».
— На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен, — говорится в сообщении.
Сообщается, что длительность ограничения неизвестна.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».