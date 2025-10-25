Литва временно закрыла границу с Белоруссией
На пропускных пунктах в электронной очереди зарегистрировано более 1,6 тыс. фур
24 октября Литва временно закрыла границу с Белоруссией, сообщает белорусская таможня в своем телеграм-канале. На пропускных пунктах в электронной очереди зарегистрированы более тысячи фур.
— Транспорт, следующий из Беларуси через пункты пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») и «Шальничинкай» («Бенякони»), литовцы не принимают с 21.40, последнюю машину на въезд в нашу страну оформили в 00.00, — сказано в сообщении.
По сообщениям таможни, более 1600 грузовиков ожидают выезда из Белоруссии в электронной очереди.
— Литва вчера заявила, что откроет пункты пропуска сегодня в 12.00, — сообщается в телеграм-канале «Таможенные органы Беларуси».
РИА «Новости» сообщают, со ссылкой на литовского премьер-министра Ингу Ругинене, что решение принято из-за метеозондов с контрабандными сигаретами из Белоруссии.
