Минэкономразвития оценило снижение ключевой ставки как символический шаг

20:26, 24.10.2025

Специалисты считают, что текущие показатели инфляции соответствуют прогнозной траектории

Фото: Jakub Żerdzicki на Unsplash

Минэкономразвития России прокомментировало недавнее решение по снижению ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. По мнению министерства, снижение носит скорее символический характер, сообщает «Интерфакс».

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов отметил, что текущие показатели инфляции соответствуют прогнозной траектории. Это создает предпосылки для дальнейшего смягчения денежной и кредитной политики.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

— В то же время снижение ставки на 0,5 п. п. выглядит скорее символическим шагом. Особенно с учетом обновленного прогноза ЦБ на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше, — считают в Минэкономразвития.

Напомним, что Центробанк понизил ключевую ставку до 16,5%. В последний раз снижение ставки произошло в середине сентября. Тогда этот показатель составлял 17% годовых.

Наталья Жирнова

Экономика

