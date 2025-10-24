Академия наук Татарстана проверит возможность интеграции TatCoin в экономику региона за 4 млн рублей

Будут разработаны глоссарий, политика управления ключами, матрица соответствия требованиям key-management и реестр ключевых риск-сценариев

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Академия наук Татарстана выделит 4 млн рублей на научно-аналитическое исследование в сфере разработки механизмов размещения токенов и цифровых активов российских проектов, включая TatCoin, на международных и отечественных площадках. Информация об этом размещена на сайте «Госзакупки».

Целью исследования является создание технологической модели легальной интеграции цифрового финансового актива (ЦФА) TatCoin в экономику Татарстана и других юрисдикций. Специалисты проведут комплексный анализ, объединяющий правовую, экономическую, маркетинговую и инженерно-технологическую экспертизу, включая разработку смарт-контрактов в тестовой сети для управления инвестициями.

Исследование будет включать следующие этапы:

Макроэкономический анализ перспектив привлечения иностранных инвестиций в регион с использованием блокчейн-решений.

Разработка концепции привлечения инвестиций на основе выпуска ЦФА TatCoin, обеспеченных реальными активами.

Методика скоринга токенизированных проектов.

ИТ-экспертиза рисков и разработка мер защиты.

Разработка тестового смарт-контракта для инвестиционной платформы.

Разработка рекомендаций для РТ по выпуску и размещению токенов TatCoin.

Концепция продвижения токенов на зарубежных рынках, включая разработку брендбука TatCoin.

Результатом работы станет разработка обоснованных технологических, организационно-экономических и правовых рекомендаций для легальной и безопасной интеграции токенов TatCoin в экономику региона. Также будут разработаны глоссарий, политика управления ключами, матрица соответствия требованиям key-management и реестр ключевых риск-сценариев.

Основной задачей TatCoin является привлечение иностранных инвестиций в экономику Татарстана через выпуск одноименных токенов.

Рената Валеева