На проведение конкурса «ЭКОлидер» направят 5 млн рублей

Из них 875 тыс. — это призовой фонд

Фото: Михаил Захаров

Минэкологии Татарстана приступило к подготовке ежегодного республиканского конкурса «ЭКОлидер». Госконтракт на организацию мероприятия находится на стадии приема заявок, следует из данных сайта госзакупок.

Конкурс проводится в рамках масштабной госпрограммы по охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов республики. Финансирование осуществляется за счет средств Татарстана.

На организацию и проведение конкурса планируется выделить 5 млн рублей, из которых 875 тыс. будут направлены на призовой фонд.

На данный момент еще не известна точная дата проведения конкурса «ЭКОлидер», но контракт будет заключен, согласно документам, до 29 декабря. Предыдущий конкурс прошел 24 декабря, на нем «ТАИФ-НК» взял сразу два призовых места. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова