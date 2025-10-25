Джоб-платформы активнее проникают в жизнь россиян

76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства, а компании делают ставку на удержание

По итогам III квартала 2025 года аналитики «Авито Работы» сделали выводы, что период активного роста числа вакансий сменяется фазой равновесия: темпы деловой активности замедляются, а рынок труда стабилизируется. Главный фокус смещается от объема найма к качеству подбора, адаптации и удержания сотрудников. При этом джоб-платформы активно проникают в повседневную жизнь соискателей. По данным опроса «Авито Работы», среди тех россиян, кто за последние полгода искал работу или подработку, 76% продолжают отслеживать вакансии, даже если уже нашли подходящую позицию, а 66% начинают поиск, имея основное место работы.



Индикаторы деловой активности указывают на более осмотрительное поведение компаний: наем продолжается, но ожидания становятся сдержаннее. Дефицит кадров сохраняется, а характер конкуренции за таланты меняется: работодатели смещают фокус с массового привлечения на повышение качества кандидатов и их удержание. Также компании расширяют воронку найма: растет доля вакансий для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров. Пик роста зарплатных предложений пришелся на 2023–2024 годы, когда работодатели участвовали в «зарплатной гонке» для закрытия дефицитов. В 2025 году темпы роста стали сдержаннее, зарплатные ожидания соискателей практически сравнялись с предложениями рынка и удерживаются рядом друг с другом на протяжении года. Экономисты прогнозируют, что с 2025 года и далее зарплаты будут расти умеренными темпами, как это было до скачка 2023–2024 годов.

Соискатели мониторят вакансии в среднем 4,5 дня в неделю. Самые популярные факторы при выборе места работы: уровень дохода, удобный график и стабильность компании. При равных базовых условиях решающими критериями выбора становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).

«III квартал 2025 года подтвердил переход рынка труда в новую фазу: от экстенсивного найма к фокусу на качестве воронки и удержании людей. Мы также видим, какие барьеры мешают россиянам при поиске работы: молодежь 16–24 лет сталкивается с нехваткой опыта (40%) и завышенными требованиями в вакансиях (32%), а от соискателей 25–34 лет сохраняется запрос на «первый релевантный опыт». В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми — внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Аналитики также изучили факторы удержания сотрудников. Лишь у трети компаний есть формализованная программа адаптации новых сотрудников. Наиболее эффективные элементы: закрепленный ментор, «дорожная карта» на первые недели, регулярные встречи с ключевыми коллегами, понятный инфопакет. На испытательном сроке основные причины ухода — несоответствие условий ожиданиям кандидата, культурные несоответствия и расхождение фактических обязанностей с описанием вакансии. Довольные сотрудники чаще отмечают совокупность факторов комфорта — адекватный доход, предсказуемый график, понятные задачи, поддерживающую команду. Большинству соискателей также важно, чтобы компания предоставляла бонусы и льготы. При этом женщинам в среднем важнее больничные, ДМС, дополнительные отпускные дни и обучение. Молодые люди до 34 лет чаще ожидают от работодателя комнаты отдыха на рабочем месте, а также компенсацию занятий спортом и психотерапии.