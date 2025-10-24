Новости экономики

Татарстан стал лидером по низкой ставке микрозаймов для ИП-участников СВО

16:49, 24.10.2025

В республике средняя ставка составила всего 1% годовых

Фото: Максим Платонов

За первые месяцы 2025 года предприниматели, участвующие в СВО, МСП-поставщики техники для нужд СВО, а также бизнес, трудоустраивающий у себя ветеранов СВО, получили льготные займы на сумму более 450 млн рублей через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает РИА «Новости».

Особенно выгодными условия кредитования оказались в Татарстане и Пермском крае, где средняя ставка составила всего 1% годовых, а общая сумма выданных займов достигла около 300 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Поддержка ветеранов СВО и бизнеса, который участвует в обеспечении нужд фронта, — сегодня один из приоритетов для страны. Очень важно подходить к этой работе комплексно, — заявил председатель комиссии Госсовета России по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков.

Такие кредиты предоставляют государственные микрофинансовые организации (ГМФО) под ставку от 1% до 3,5% годовых.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБизнес Татарстан

