В Татарстане усилят борьбу с нелегальным майнингом
В республике и еще в ряде регионов наблюдаются низкие тарифы на электроэнергию
В России готовятся новые законы, направленные на борьбу с нелегальным майнингом криптовалют, сообщает ТАСС. Председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка разрабатывают соответствующую инициативу. Документы уже направлены на рассмотрение в правительство.
Проект предусматривает введение новых административных наказаний за нарушение правил майнинга. Кроме того, планируется дополнить УК составом преступления, связанного с хищением электроэнергии для нелегального майнинга.
Проблема нелегального майнинга в Татарстане, Иркутской области и Хакасии, регионах с низкими тарифами на электроэнергию, актуальна, отмечает Николай Шульгинов. Недобросовестные майнеры переносят оборудование из промышленных центров в жилые помещения — подвалы, чердаки и даже на балконы. Это создает дополнительную нагрузку на электросети и приводит к росту безучетного потребления энергии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».