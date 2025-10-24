В Татарстане усилят борьбу с нелегальным майнингом

В республике и еще в ряде регионов наблюдаются низкие тарифы на электроэнергию

В России готовятся новые законы, направленные на борьбу с нелегальным майнингом криптовалют, сообщает ТАСС. Председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка разрабатывают соответствующую инициативу. Документы уже направлены на рассмотрение в правительство.

Проект предусматривает введение новых административных наказаний за нарушение правил майнинга. Кроме того, планируется дополнить УК составом преступления, связанного с хищением электроэнергии для нелегального майнинга.

Проблема нелегального майнинга в Татарстане, Иркутской области и Хакасии, регионах с низкими тарифами на электроэнергию, актуальна, отмечает Николай Шульгинов. Недобросовестные майнеры переносят оборудование из промышленных центров в жилые помещения — подвалы, чердаки и даже на балконы. Это создает дополнительную нагрузку на электросети и приводит к росту безучетного потребления энергии.



