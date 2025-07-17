Правительство усилит ответственность за хищение электроэнергии и нелегальный майнинг

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать предложения по усилению ответственности за хищение электроэнергии и нарушения, связанные с незаконной майнинговой деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания, посвященного вопросам энергоснабжения майнинга криптовалют.

Согласно сообщению, поручение касается, в частности, усиления наказания за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение действующего запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения.

— Вице-премьер поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения, — говорится в официальном пресс-релизе.

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Рената Валеева