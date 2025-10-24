КАМАЗ представил технологию цифровых карт для беспилотников

Для создания точных карт используют трассы М-11, ЦКАД и М-12

Фото: Реальное время

Компания NATCAR, принадлежащая ПАО «КАМАЗ», представила технологию создания цифровых карт для беспилотных транспортных средств (ВАТС). Процесс включает несколько ключевых этапов обработки дорожной информации, сообщает пресс-служба.

Сначала специальный автомобиль собирает информацию с помощью современных устройств: лазерных сканеров, камер и навигационных систем. За одну поездку собирается огромное количество данных. В научно-техническом центре «КАМАЗ» эти данные обрабатывают: убирают лишнее (например, машины и пешеходов), создают трехмерную модель дороги. ИИ помогает распознавать дорожные знаки, разметку и другие важные объекты.

Затем всю информацию структурируют по слоям: один слой показывает геометрию дороги, другой — правила движения, третий — расположение знаков, а четвертый — неподвижные объекты вроде столбов и светофоров. После тестов в реальных условиях их регулярно обновляют, чтобы учитывать изменения на дорогах.

Для создания точных карт используют трассы «Автодора» (М-11, ЦКАД и М-12), где, по словам компании, есть четкая разметка, исправные знаки и хорошая инфраструктура.

Наталья Жирнова